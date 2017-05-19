США объявили о рекордном падении нефтедоходов ИГИЛ

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Вашингтон, 19 мая. Действия коалиции во главе с США против террористов ИГ* привели к резкому снижению прибыли группировки из-за разрушения основного источника дохода — нефтяной инфраструктуры, сообщил спецпредставитель США в коалиции Бретт Макгурк.

Догоды террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) стали самыми низкими с 2014 года благодаря действиям коалиции во главе с США. «В результате операции коалиции было разрушено 2,6 тысячи нефтяных и газовых целей, 1,5 тысячи цистерн, что привело к самой низкой прибыли ИГ, начиная с 2014 года», — прокомментировал потери террористов американский представитель в коалиции Бретт Макгурк.

По словам главы Минобороны США Джеймса Мэттиса, ИГИЛ* потеряло две третьих территории Сирии, которая раньше находилась под их контролем. Напомним, что США и силы коалиции ведут операцию против террористов в САР с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.