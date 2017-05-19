Причиной сбоя в работе «Мегафона» могла стать вирусная атака

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Москва, 19 мая. Сегодня абоненты «Мегафона» в нескольких городах России, включая Москву, остались без связи. Сам оператор сообщил о массовых сбоях в работе на своей странице в Twitter, однако что стало причиной сбоя до сих пор неизвестно.

По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Дениса Кускова, причиной неполадок мог стать технический сбой или спланированная кибератака, так как сбой произошел не в одном регионе, а сразу в нескольких.

«Причиной могли послужить насильственные действия со стороны внешних источников — через вирусы, через какие-то атаки, которые и привели к подобным сбоям», — цитирует Кускова «Свободная Пресса».

Стоит отметить, что абоненты «Мегафона» сообщали о проблемах со связью в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, Казани и ряде других городов.