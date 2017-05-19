Пентагон обязался не наносить новых авиаударов по Сирии

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Вашингтон, 19 мая. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил России, что удар по Сирии не повторится в случае, если американским силам ничего не будет угрожать.

В ходе пресс-конференции в Вашингтоне Данфорд пояснил — американские командиры посчитали, что находятся под угрозой. В таких случаях правила военных действий позволяют им нанести удар.

«Мы возобновили общение с Россией, сейчас ведем разговоры на всех уровнях, чтобы не повторять подобные инциденты в будущем», — добавил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что коалиция США нанесла удар по проправительственным силам Сирии в районе Ат-Танфа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удар «нелегитимным и противозаконным».