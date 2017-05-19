США исключили сотрудничество с правительством Сирии в борьбе против ИГ

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Вашингтон, 19 мая. США не будут сотрудничать с правительством Сирии и президентом Башаром Асадом в борьбе против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам международного взаимодействия в борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

«В Сирии ситуация сложнее чем в Ираке, поскольку у нас там нет партнера в лице правительства, а с режимом Асада мы сотрудничать никогда не будем», — сказал Макгерк.

Стоит отметить, что накануне авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по конвою проправительственных сил Сирии на юго-востоке страны. Позднее представитель Пентагона заявил, что сирийский конвой якобы нарушили зону безопасности, приблизившись к военной базе, где дислоцируются американские военные инструкторы.

* Организация запрещена на территории РФ.