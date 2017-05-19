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Новости Сирии
ООН призвала не допустить эскалации конфликта в Сирии после удара коалиции

ООН призвала не допустить эскалации конфликта в Сирии после удара коалиции

20:43  19 Мая 2017
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ООН призвала не допустить эскалации конфликта в Сирии после удара коалиции

Нью-Йорк, 19 мая. ООН не может самостоятельно проверить сообщения об ударе коалиции во главе с США по проправительственным войскам в Сирии, но призвала предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Секретариат ООН в курсе сообщений о том, что самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по «автоколонне сирийской армии и проправительственных ополченцев на юге Сирии», однако своими силами не сможет проверить эти данные. В организации призвали воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта и «усугубить страдания сирийского народа». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, напомнив, что сирийский конфликт нельзя решать военными методами. Отметим, что удар ВВС коалиции произошел накануне.

Ирина Селезнева
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