ООН призвала не допустить эскалации конфликта в Сирии после удара коалиции

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Нью-Йорк, 19 мая. ООН не может самостоятельно проверить сообщения об ударе коалиции во главе с США по проправительственным войскам в Сирии, но призвала предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Секретариат ООН в курсе сообщений о том, что самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по «автоколонне сирийской армии и проправительственных ополченцев на юге Сирии», однако своими силами не сможет проверить эти данные. В организации призвали воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта и «усугубить страдания сирийского народа». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, напомнив, что сирийский конфликт нельзя решать военными методами. Отметим, что удар ВВС коалиции произошел накануне.