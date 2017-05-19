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Новости Сирии
Пентагон рассказал о новой стратегии борьбы против ИГИЛ

Пентагон рассказал о новой стратегии борьбы против ИГИЛ

20:39  19 Мая 2017
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Пентагон рассказал о новой стратегии борьбы против ИГИЛ

Вашингтон, 19 мая. США заявили, что будут окружать и уничтожать боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, а не выдавливать их из городов.

Как сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, новая американская стратегия предусматривает окружение и уничтожение исламских террористов, а не выдавливание их из занятых населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #пентагон
Алексей Громов
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