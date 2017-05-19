Пентагон рассказал о новой стратегии борьбы против ИГИЛ

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. США заявили, что будут окружать и уничтожать боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, а не выдавливать их из городов.

Как сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, новая американская стратегия предусматривает окружение и уничтожение исламских террористов, а не выдавливание их из занятых населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.