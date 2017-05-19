Ирак: смертник взорвал автомобиль в Басре, есть жертвы

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Багдад, 19 мая. Несколько человек погибли после взрыва автомобиля на КПП в южной части Ирака, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел неподалеку от нефтяных месторождений в иракской провинции Басра. В результате погибли двое военнослужащих и несколько мирных жителей, которые находились в автобусе. Как стало известно, первый заминированный автомобиль был подорван недалеко от КПП Румайла, вторая машина взорвалась в южной части провинции Басра.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов перекрыли трассу Басра-Ди-Кар. На въезде стоят дополнительные подразделения полиции.