Трехсторонняя встреча России, США и ООН по Сирии состоялась в Женеве

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Женева, 19 мая. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прокомментировал трехстороннюю встречу России, США и ООН по Сирии, отметив, что она прошла конструктивно.

Сегодня в Женеве спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура встретился с представителя РФ и США, чтобы обсудить межсирийские переговоры на площадках Астаны и Женевы. Дипломат назвал встречу конструктивной и сообщил, что в июне состоится очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии.

Тем не менее, точной даты пока нет, поскольку «конкретные сроки зависят от ряда факторов», заметил де Мистура. «Мы предприняли попытки с тем, чтобы «московская» и «каирская» группы приняли участие в экспертных встречах с делегацией оппозиции, сформированной 11 февраля, но сделать этого пока не удалось», — отметил спецпосланник. В то же время он добавил, что ООН не отказывается от усилий в этом направлении.