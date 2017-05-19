Четыре игрока пригрозили покинуть «Зенит» из-за Луческу

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Санкт-Петербург, 19 мая. Четверо зенитовцев покинут клуб, если главный тренер команды Луческу останется.

По информации Федерального агентства новостей, четыре игрока «Зенита» приняли решение покинуть клуб, если Луческу продолжит работу в Петербурге. Речь идет о вратарях Михаиле Кержакове и Юрии Лодыгине, защитнике Иване Новосельцеве, а также нападающем Луке Джорджевиче. По словам источника, футболисты уже уведомили своих представителей и руководство сине-бело-голубых.

Под руководством Луческу «Зенит» после предпоследнего тура занимает третье место в чемпионате страны.