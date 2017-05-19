МЧС прокомментировало слухи об атаке вируса WannaCry

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Москва, 19 мая. МЧС России опровергло информацию об атаке вируса WannaCry.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, никакой вирусной атаки в пятницу не было. Все системы и серверы работают в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вирус заразил данные бухгалтерской службы ведомства. В министерстве пояснили, что 12 мая было зафиксировано несколько попыток хакерских атак, однако все они были успешно отражены. Тогда не пострадал ни один компьютер, заявил представитель министерства.

Отметим, что вирус WannaCry атаковал более 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Большая часть попыток заражения была зафиксирована на территории России. По разным версиям, к разработке особо опасного вируса могли быть причастны северокорейские хакеры.