Геологи обнаружили на Кубани и под Ростовом нефтегазовые пласты

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Москва, 19 мая. Специалисты государственного холдинга Росгеология нашли на юге Ростовской области и севере Краснодарского края крупные месторождения углеводородов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

К настоящему моменту обозначены 10 перспективных участков. По оценкам экспертов, объем ресурсов на этих участках составляет не менее 41,5 миллионов тонн топлива.

В ведомстве также отметили, что к настоящему моменту специалисты завершили сейсморазведку и электроразведку, а также разработали рекомендации по освоению найденных углеводородных ресурсов.