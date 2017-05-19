Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов по реализации майских указов Путина

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Москва, 19 мая. Подмосковье находится в пятерке рейтинга российских регионов по реализации майских указов президента Владимира Путина в социальной сфере за апрель.

Компания «Медиалогия» представила рейтинг российских регионов по реализации майских указов главы государства в соцсфере за апрель. На пятой строчке находится Подмосковье, а топ возглавила Чеченская республика. На втором месте находится Свердловская область, также хорошо себя проявили Сахалин и Петербург. Напомним, что ранее Мособласть вошла в десятку самых счастливых регионов страны, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».