Уникальная операция: хирурги удалили 53-летнему оренбуржцу редкую опухоль

В закладки

Скопировать

Хирурги Оренбургской областной клинической больницы № 2 провели уникальную операцию по удалению огромной забрюшинной опухоли, расположенной вблизи магистральных артерий и вен. Такие новообразования и в таком месте встречаются крайне редко в медицинской практике. На Оренбуржье это первый случай. Любое неточное движение могло привести к фатальному кровотечению. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Павел Иванович (имя пациента изменено) в течение 7–8 лет страдал стойкой артериальной гипертонией. Верхнее давление скакало до 240–260 миллиметров ртутного столба, нижнее — до 150. Никакие лекарства не помогали. Однако на серьезное обследование мужчина решился только сейчас, когда болезнь уже была сильно запущена. Врач направил его на томографию, в ходе которой выяснилось, что в забрюшинной полости пациента образовалась огромная опухоль размером в 9 сантиметров.

По словам оперировавшего его хирурга, заведующего отделением хирургии ООКБ № 2 Сергея Мирошникова, локализовалась эта опухоль в проекции брюшного отдела аорты между крупными магистральными сосудами — подвздошными артериями и венами.

Мужчине провели специальное обследование на гормоны, в результате которого выяснилось, что уровень метанефрина и нормметанефрина превышал норму в 10–15 раз. Это свидетельствовало о том, что у него в организме шел серьезный опухолевый процесс.

«Мы диагностировали пациенту редкую форму вненадпочечниковой феохромоцитомы. Это гормонально активная опухоль, которая с избытком продуцирует адреналин, норадреналин, дофамин. В 90% случаев такие опухоли локализуются в надпочечниках. У нашего же пациента она образовалась вне надпочечников, в забрюшинном пространстве. Это очень редкий случай, на долю таких патологий приходится не более 5–7% случаев, а в Оренбургской области такой пациент был выявлен впервые», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей Мирошников.

Так как болезнь была запущена, эндокринологам клиники потребовалось полтора месяца для того, чтобы в условиях стационара заблокировать гиперпродукцию этих гормонов. И как только состояние больного стабилизировалось — нормализовались артериальное давление и объем циркулирующей крови, была назначена операция.

«Операции при таких размерах опухоли обычно проводится традиционным открытым способом, через большой разрез на брюшной полости. Но мы решили выполнить ее лапароскопическим методом. В силу того, что опухоль локализовалась вблизи крупных магистральных сосудов, подвздошных артерий и вен, вблизи брюшной аорты, операция была в полном смысле филигранной. Любое неточное движение могло привести к фатальному кровотечению», — пояснил Сергей Мирошников.

Операция прошла успешно, без каких-либо осложнений. Состояние больного улучшалось на глазах.

«Уже на операционном столе давление пациента стабилизировалось. На шестые сутки он был выписан. Сейчас он чувствует себя хорошо. Давление нормальное — в пределах 120 на 80 миллиметров ртутного столба без каких-либо гипотензивных препаратов», — подчеркнул Мирошников.

Редкость заболевания и уникальность технологии операции высоко оценили коллеги отдела хирургии эндокринных органов Эндокринологического научного центра РАМН в Москве.