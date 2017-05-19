Появился график отключения горячей воды в муниципалитетах Подмосковья

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Москва, 19 мая. В российской столице и Мособласти проведут плановые профилактические отключения горячей воды, график отключений в муниципалитетах Подмосковья появился на сайте МинЖКХ области.

График профилактических отключений горячей воды в муниципалитетах Подмосковья опубликован на сайте областного МинЖКХ, сообщили в пресс-службе зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова. Известно, что плановые мероприятия по отключению горячей воды уже начались — коммунальщики проверяют работу теплосетей, котельных, а также исправность труб, насосных станций. По данным Пестова, в ряде муниципалитетов воды не будет в течение десяти дней. Это касается таких микрорайонов Подмосковья, как Химки, Мытищи, Реутов, Коломна, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».​​​​​​​