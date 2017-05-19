«Газпром» хочет оставить Улюкаева без вознаграждения

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Москва, 19 мая. Совет директоров «Газпрома» предложил акционерам не выплачивать вознаграждения бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

В ноябре 2016 года СК РФ возбудил уголовное дело против Улюкаева по обвинению в получении взятки. На следующий день Улюкаев был освобожден от занимаемой должности президентом России Владимиром Путиным.

Когда Улюкаев перестал быть чиновником, он перешел в ту часть совета директоров «Газпрома», которая получает вознаграждения за работу в органе управления. Однако участвовать в работе совета он не может, поскольку находится под домашним арестом.

Отметим, что Улюкаев написал письменный отказ от работы в советах директоров ряда компаний, но не «Газпрома». Представители компании не получали официальных уведомлений о возбуждении уголовного дела.