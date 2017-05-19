Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал «настоящую войну»

В закладки

Скопировать

Лондон, 19 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые выступил перед прессой после того, как шведская прокуратура прекратила против него дело. Журналист назвал себя узником ЕС и отметил, что проект продолжит свою работу.

Джулиан Ассанж заявил, что находился под домашним арестом в течение семи лет. «Удержание и экстрадиция без предъявления обвинений стала отличительной чертой Евросоюза… Цивилизованные страны так себя не ведут», — сказал он, впервые выступая перед журналистами.

По его словам, проект WikiLeaks продолжит публиковать документы, несмотря на давление. Прекращение делопроизводства шведской прокуратуры журналист назвал важной победой, тем не менее, он подчеркнул, что «настоящая война еще впереди». Он выразил готовность к переговорам с министерством юстиции США, поскольку его правовой статус остается неясным.