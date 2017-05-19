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Политика
Глава МИД Украины объяснил Совету ЕС, почему Киев запретил российские соцсети

Глава МИД Украины объяснил Совету ЕС, почему Киев запретил российские соцсети

19:50  19 Мая 2017
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Глава МИД Украины объяснил Совету ЕС, почему Киев запретил российские соцсети

Брюссель, 19 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал министрам Совета Европы, почему Киев принял решение о блокировке российских сайтов и соцсетей.

В ходе своего выступления на заседании комитета министров Совета Европы Климкин заявил, что Киев был «вынужден» заблокировать «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российские сайты, так как они несут «прямую угрозу» национальной безопасности Украины в киберпространстве.

Накануне Госдепартамент США отреагировал на блокировку российских сайтов Киевом. Представители Госдепа призвали Украину защищать свои национальные интересы без подрыва конституционных принципов.

#украина #климкин #ес
Алексей Громов
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