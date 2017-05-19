Башмет узнал, что был почетным профессором во Львове после лишения звания

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Москва, 19 мая. Известный российский дирижер Юрий Башмет был исключен из списка почетных профессоров Львовской академии музыки, однако даже не подозревал, что ранее значился в нем.

Народный артист СССР, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет был исключен из почетного преподавательского состава Львовской академии музыки. «Оказывается, я был почетным профессором, что я узнал как раз в связи с тем, что исключен из этого перечня», — рассказал музыкант.

При этом он выразил уверенность, что у него на границе с Украиной могут возникнуть проблемы, поскольку ранее Башмет подписал письмо в поддержку вхождения полуострова Крым в состава Российской Федерации. По словам дирижера, Киев не включил его в черный список, однако приехать на могилы своих родственников во Львов россиянин не решается.