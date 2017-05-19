Башмет узнал, что был почетным профессором во Львове после лишения звания
Москва, 19 мая. Известный российский дирижер Юрий Башмет был исключен из списка почетных профессоров Львовской академии музыки, однако даже не подозревал, что ранее значился в нем.
Народный артист СССР, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет был исключен из почетного преподавательского состава Львовской академии музыки. «Оказывается, я был почетным профессором, что я узнал как раз в связи с тем, что исключен из этого перечня», — рассказал музыкант.
При этом он выразил уверенность, что у него на границе с Украиной могут возникнуть проблемы, поскольку ранее Башмет подписал письмо в поддержку вхождения полуострова Крым в состава Российской Федерации. По словам дирижера, Киев не включил его в черный список, однако приехать на могилы своих родственников во Львов россиянин не решается.