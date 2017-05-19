Золотой динар и нефтедоллары: почему был убит Муаммар Каддафи

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Федеральное агентство новостей публикует перевод интервью эксперта канадского исследовательского центра Global Research Питера Кёнига (Peter Koenig) для канала «Россия 24». В интервью Кёниг приводит свою версию того, почему на самом деле был смещен и убит ливийский президент Муаммар Каддафи.

— Каковы были причины натовского вторжения в Ливию и убийства Муаммара Каддафи?

— Каддафи хотел сделать Африку сильнее. У него был план по созданию нового Африканского союза, который бы опирался на новую экономическую систему. Он планировал ввести «золотой динар» в качестве основной валюты, чтобы освободиться от основанной на долларе западной валютной системы, которая узурпировала и продолжает узурпировать страны Африки, их огромные природные ресурсы, в особенности нефть и минеральное сырье.

В качестве первого шага он предложил эту крайне выгодную альтернативу другим мусульманским государствам Африки, но при этом дал возможность присоединиться к союзу и всем другим африканским государствам.

На момент зверского убийства Каддафи 20 октября 2011 года Хиллари Клинтон была госсекретарем в администрации Обамы. Президентом Франции был Николя Саркози. В Ливии имелось примерно 150 тонн золотых запасов и примерно такое же количество серебра. Их общая стоимость на тот момент составляла 7 миллиардов долларов. Догадайтесь сами, кто мог похитить такое сокровище у народа Ливии. До настоящего времени его так и не обнаружили.

Кроме того, Каддафи хотел освободить свой нефтяной рынок от доллара. То есть он хотел прекратить торговать нефтью в долларах, как того требует соглашение США — ОПЕК начала 1970-х годов. За ним последовали бы и другие африканские и ближневосточные производители нефти и газа.

По сути, еще в 2007 году Иран планировал основать Тегеранскую нефтяную биржу, чтобы позволить всем желающим торговать углеводородами в валюте, отличной от доллара. Однако воплощение этой идеи в жизнь внезапно сорвалось, когда Буш начал обвинять Иран в создании ядерной бомбы. Эти обвинения, безусловно, были сфабрикованной ложью. Тем не менее ее подтвердили сначала шестнадцать силовых структур США, а позднее и орган ООН по ядерной безопасности — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Вашингтону нужен был предлог, чтобы остановить создание Тегеранская нефтяной биржи, которая бы устранила потребность в долларе.

У Саддама Хусейна была такая же идея. Он обещал, что, как только кровожадное и преступное эмбарго, введенное ООН и, разумеется, продиктованное Вашингтоном, прекратит действовать в 2000 году, он начнет продавать бензин за евро. Хусейн был убит.

Новый план Каддафи означал создание совершенно новой африканской банковской системы, не зависящей от западных (главным образом французских и британских) центральных банков. Это могло означать крах доллара или, по крайней мере, огромный удар по валютной системе Запада.

Поэтому золотому динару не суждено было появиться. Сегодня любому, кто будет представлять угрозу для господства доллара, придется умереть. Такая участь ждет любое государство за исключением Китая и России. Некоторое время назад они уже «освободили» свою экономику от доллара. Сделано это было благодаря заключению международных договоров по продаже и покупке углеводородов в золоте или в национальной валюте. За 20 лет это уже помогло сократить процент долларовых вкладов в международных резервах с почти 90% до 50–60%.

«Арабская весна», за которой также стояли Вашингтон и ЦРУ, должна была превратить весь Ближний Восток в один сплошной хаос. Сегодня этот план можно считать удавшимся. На настоящий момент нет никаких перспектив по стабилизации региона и возвращению к нормальному состоянию. Напротив, хаос позволяет осуществлять политику «разделяй и властвуй». Эта политика уже реализована в отношении Сирии и Ирака.

Одной из целей, которую преследовал Запад во главе с Вашингтоном, было создание частных центральных банков в ближневосточных государствах, которые бы контролировались США и являлись подобием Федерального резерва. Это способно закрепить господство доллара, поскольку добываемые в этих регионах углеводороды ежегодно приносят триллионы долларов.

В планы Каддафи также входило введение в Африке беспроводной телефонной системы с тем, чтобы покончить с американскими и европейскими монополиями, которые доминируют на африканском рынке.

Каддафи был не только лидером Ливии, он хотел освободить Африку. Несмотря на то, что на Западе его называют диктатором и деспотом — а так происходит со всяким, кто не подчиняется правилам Вашингтона — он нравился своему народу. Его уровень поддержки ливийцами составлял более 80%. Нефтяные ресурсы позволили бы ему создать социальную систему в своей стране, при которой от богатства ливийских земель в выигрыше остались бы все. Он хотел ввести бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, в том числе стипендии за рубежом, построить современную инфраструктуру, внедрить высокие технологии в медицине и многое другое.

— Правда ли, что золотой динар неприемлем для западных лидеров? Если да, то почему?

— Да, золотой динар был абсолютно неприемлем для западных лидеров. Это могло пошатнуть гегемонию доллара, а также контроль Европы над африканской экономикой.

Возьмем, к примеру, президентские выборы в Кот-д'Ивуаре в 2010 году. По мнению многих, победивший на них Алассан Уаттара был «неизбранным» президентом. Он имел равные результаты с народным кандидатом Лораном Гбагбо. По словам Гбагбо, он победил на выборах и попросил пересчета голосов, но ему было отказано. Уаттара, бывший сотрудник МВФ, был выдвинут в основном по рекомендации МВФ. Он был любимцем неолиберальных международных финансовых институтов. Они хотели его на посту президента, они его и получили. Уаттара — сторонник экономики, обслуживающей западные корпорации. Современная колонизация по-прежнему живет и процветает. Я называю это финансовым государственным переворотом, спровоцированным иностранными финансовыми институтами.

Позднее Лоран Гбагбо был обвинен в изнасиловании, убийствах и других зверствах. Сразу же он был передан в Международный уголовный суд. Там он прождал судебного процесса пять лет. Суд начался только 28 января 2016 и продолжается до сих пор. 15 мая 2017 года судебный процесс был продлен по ходатайству прокуратуры, чтобы она могла собрать дополнительные доказательства. По всей вероятности, это просто фарс, направленный на то, чтобы убедить общественность в том, будто бы Гбагбо судят справедливо. На самом деле, еще на предварительных слушаньях в 2014 году Гбагбо был заочно признан виновным по всем пунктам обвинения.

Так Запад избавляется от потенциальных свидетелей своих преступлений. Конец истории.

С другой стороны, в 2015 году Уаттара был «переизбран с большим преимуществом». Так писали западные СМИ. Колонизация под маской африканского «лидера». Он находится под защитой французской армии.

— Какие страны больше всего заинтересованы в возрождении Ливии и почему? Каковы шансы, что экономика Ливии восстановится?

— Ну, если кто и должен быть заинтересован в возрождении Ливии, так это ливийцы, которым приходится жить в этом хаосе с высоким уровнем преступности, с теневой экономикой и тиранией преступных банд. Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Другие страны Северной Африки также должны быть заинтересованы в наведении порядка и восстановлении инфраструктуры и экономики Ливии, чтобы остановить распространение преступности и терроризма. Кроме того, они потеряли важного торгового партнера.

Остальная Африка, которая после смерти Каддафи также страдает от непрерывной колонизации Запада, тоже должна быть заинтересована в восстановлении Ливии. Но они знают, что это уже не будет прежняя Ливия, которая могла бы помочь их экономике, ослабив натиск Запада.

Заинтересована в этом должна быть и Европа. Она должна быть заинтересована в первую очередь в очистке Ливии от мафии. Сейчас в Ливии процветает работорговля и торговля наркотиками. Оттуда наркотики и беженцы потоком текут на европейский континент.

Конечно, Европа не осмелится заявить, что хотела бы привести Ливию в нормальное состояние, поскольку Ливия является территорией США, а в их интересах поддерживать в стране хаос. Ведь Ливия является превосходной площадкой для подготовки террористов, продажи наркотиков и ведения работорговли. Остальной мир не видит этого. Для него все беды случились по вине диктатора Каддафи, который, к счастью, был ликвидирован западными державами.

— Несколько десятилетий назад Ливия была очень успешной с экономической точки зрения страной. Каковы были сильные стороны ливийской экономики?

— Ливия была экономически и социально благополучной страной, пожалуй, даже самой успешной среди африканских государств. Заработанным на продаже нефти Каддафи, по большей части, делился со своим народом. Ливия обладала первоклассной системой социальной защиты, отличной транспортной инфраструктурой, бесплатной медициной и современными больницами, оснащенными новейшим медицинским оборудованием, бесплатным образованием для всех — студенты даже могли получить стипендии для обучения за рубежом.

При президенте Каддафи Ливия состояла в дружественных, основанных на солидарности отношениях с другими африканскими государствами и всегда была готова помочь, если «братский народ» был в беде.

Вашингтон обвинил Каддафи — и это обвинение немедленно повторили европейские марионетки — во взрыве Boeing 747 над Локерби в Шотландии. В той авиакатастрофе погибли более 240 человек. Позднее не было обнаружено никаких доказательств причастности к этому Ливии. Однако это послужило отличным поводом для введения санкций против режима Каддафи. Скорее всего, катастрофа была провокацией.

— Добыча нефти в Ливии начинает расти. Сейчас она составляет как минимум 50% от уровня 2011 года. Продолжится ли этот тренд и повлияет ли он на международный рынок?

— Да, производство нефти в Ливии действительно возросло. Сейчас оно составляет примерно 50% от уровня 2011 года. Ливия славится своим высокосортным бензином. Это рыночная ниша могла бы активизировать производство Ливии. Но кто на самом деле будет получать доход от роста производства? Скорее всего, не ливийцы, а международные корпорации, преимущественно американские и французские нефтяные гиганты. Они заправляют всем на уровне производства. Они являются частью международного картеля, устанавливающего цены на нефть, наравне с банковской мафией с Уолл-стрит, в частности компанией Goldman Sachs.

— Санкции против Ливии были сняты, все барьеры для иностранных инвестиций тоже исчезли. Значит ли это, что страну ждет скорое восстановление?

— Отмена санкций не означает, что теперь иностранные инвестиции потекут в Ливию рекой. Страна до сих пор находится в состоянии хаоса и, на мой взгляд, будет оставаться в нем и в обозримом будущем. Это в интересах Вашингтона. Инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в гнезда преступности и рассадники терроризма, которые тесно сотрудничают с Вашингтоном и его спецслужбами.

— Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию в стране?

— Как бы я ни хотел закончить на позитивной ноте, это очень сложно. ЦРУ, главный зачинщик всех войн на Ближнем Востоке, целенаправленно использует созданный в Ливии хаос для подготовки и найма боевиков «Исламского государства»*, «Аль-Каиды» (террористические организации, обе запрещены на территории РФ) и других групп. Все эти группы различаются только по названию, но преследуют одну и ту же цель — а именно смену режима в Сирии. До тех пор, пока это продолжается, перспективы светлого будущего очень туманны.

Конечно, многое зависит от непредсказуемых действий президента Трампа. Будет ли он стремиться к миру на Ближнем Востоке? Это загадка века. Может быть — не в последнюю очередь для того, чтобы спасти свою собственную жизнь — Трамп встанет на путь, проложенный «глубинным государством» (синоним для политического истеблишмента — прим. ФАН). Тогда он примется за разрушение Ближнего Востока и дробление Сирии. В таком случае, Ливия станет лишь одной из ступеней на пути к установлению полного американского господства. Однако вот и позитивная нота: маловероятно, что американская Pax Romana продержится долго. Она на последнем издыхании. Когда ей придет конец, Ливия, наконец, сможет восстановиться, так же, как и весь остальной мир.

Справка об авторе

Питер Кёниг — экономист и геополитический аналитик. Более 30 лет Кениг был экспертом Всемирного банка, а затем работал по всему миру. Он проявил себя в сфере защиты окружающей среды и водных ресурсов. Кёниг читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки и регулярно пишет материал для Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, TeleSUR и китайского новостного ресурса The 4th Media.

* Организация запрещена на территории РФ.