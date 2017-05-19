Госдеп отказался публиковать в СМИ документы, касающиеся Тиллерсона и России

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Государственный департамент США не разрешил публиковать в СМИ служебную переписку с Рексом Тиллерсоном, которую он вел до вступления в должность госсекретаря, исполняя обязанности главы нефтяной компании ExxonMobil. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее телеканал CNN обратился в Госдеп с просьбой предоставить материалы относительно контактов между президентом компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном и сотрудниками Госдепартамента, связанных с Россией и политикой США в отношении Москвы.

«После изучения документа мы пришли к выводу, что материалы должны быть полностью удержаны департаментом», — говорится в письме Госдепартамента, направленном в ответ на запрос телеканала.

Стоит отметить, что ранее Рекс Тиллерсон возглавлял нефтегазовую корпорацию ExxonMobil и имеет большой опыт работы в России.