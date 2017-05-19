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Политика
Госдеп отказался публиковать в СМИ документы, касающиеся Тиллерсона и России

Госдеп отказался публиковать в СМИ документы, касающиеся Тиллерсона и России

19:23  19 Мая 2017
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Госдеп отказался публиковать в СМИ документы, касающиеся Тиллерсона и России

Вашингтон, 19 мая. Государственный департамент США не разрешил публиковать в СМИ служебную переписку с Рексом Тиллерсоном, которую он вел до вступления в должность госсекретаря, исполняя обязанности главы нефтяной компании ExxonMobil. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее телеканал CNN обратился в Госдеп с просьбой предоставить материалы относительно контактов между президентом компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном и сотрудниками Госдепартамента, связанных с Россией и политикой США в отношении Москвы.

«После изучения документа мы пришли к выводу, что материалы должны быть полностью удержаны департаментом», — говорится в письме Госдепартамента, направленном в ответ на запрос телеканала.

Стоит отметить, что ранее Рекс Тиллерсон возглавлял нефтегазовую корпорацию ExxonMobil и имеет большой опыт работы в России.

#россия #сша #тиллерсон
Алексей Громов
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