В Сети появились снимки подземного города нацистов, найденного в Голландии

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Амстердам, 19 мая. Фотограф Сольвейг Гразе сделала уникальные снимки огромного подземного бункера, расположенного рядом с бывшей нидерландской деревней Схевенинген.

Сообщается, что бункер был предназначен для размещения трех тысяч солдат СС. Его построили по указу рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта. В убежище были построены кладовые, личные комнаты и сауны. Отмечается, что подземелье возводили заключенные.

Underground Nazi ‘city’ of bunkers built by Dutch slaves for 3,300 SS soldiers https://t.co/Opj1cPzhws — Daily Mail Online (@MailOnline) May 19, 2017

В данный момент часть нацистского города переделана под военный музей. Каждый желающий может посетить это место, чтобы проникнуться историей.

Войска Адольфа Гитлера вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года. Через пять дней страна капитулировала. Государство было освобождено союзниками к 5 мая 1945 года.