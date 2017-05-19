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В Сети появились снимки подземного города нацистов, найденного в Голландии

В Сети появились снимки подземного города нацистов, найденного в Голландии

19:36  19 Мая 2017
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В Сети появились снимки подземного города нацистов, найденного в Голландии

Амстердам, 19 мая. Фотограф Сольвейг Гразе сделала уникальные снимки огромного подземного бункера, расположенного рядом с бывшей нидерландской деревней Схевенинген.

Сообщается, что бункер был предназначен для размещения трех тысяч солдат СС. Его построили по указу рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта. В убежище были построены кладовые, личные комнаты и сауны. Отмечается, что подземелье возводили заключенные.

В данный момент часть нацистского города переделана под военный музей. Каждый желающий может посетить это место, чтобы проникнуться историей.

Войска Адольфа Гитлера вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года. Через пять дней страна капитулировала. Государство было освобождено союзниками к 5 мая 1945 года.

#бункер #нацисты
Алексей Громов
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