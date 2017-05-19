В Сети появились снимки подземного города нацистов, найденного в Голландии
Амстердам, 19 мая. Фотограф Сольвейг Гразе сделала уникальные снимки огромного подземного бункера, расположенного рядом с бывшей нидерландской деревней Схевенинген.
Сообщается, что бункер был предназначен для размещения трех тысяч солдат СС. Его построили по указу рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта. В убежище были построены кладовые, личные комнаты и сауны. Отмечается, что подземелье возводили заключенные.
В данный момент часть нацистского города переделана под военный музей. Каждый желающий может посетить это место, чтобы проникнуться историей.
Войска Адольфа Гитлера вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года. Через пять дней страна капитулировала. Государство было освобождено союзниками к 5 мая 1945 года.