Донбасс сегодня: ВСУ обстреливают Ясиноватую и Коминтерново в ДНР, когда мир признает ЛНР

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Новороссия, 19 мая. В МЧС ДНР рассказали о жертвах взрывов, полное восстановление газоснабжения Ясиноватой и Коминтерново затрудняется из-за возобновления обстрелов со стороны ВСУ, политолог из Южной Осетии рассказал, когда мир признает ЛНР. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Жертвы взрывов в ДНР

С начала текущего года на территории Донецкой народной республики один человек стал жертвой детонации взрывоопасных предметов, еще 27 получили ранения, сообщает ДАН со ссылкой на замначальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталия Зарубина. Зарубин подчеркнул, что среди пострадавших было трое детей.

Проблемы с восстановлением газоснабжения

Поврежденное в результате обстрела со стороны украинских силовиков газоснабжение Ясиноватой и села Коминтерново восстановлено, сообщает пресс-служба госконцерна «Донбассгаз». Ранее сообщалось, что из-за обстрела ВСУ в селе Коминтерново без газоснабжения остались 115 домов частного сектора. На данный момент четыре абонента по-прежнему остаются без газа из-за возобновления атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Киевские силовики продолжают ежедневно атаковать прифронтовые территории народных республик. За минувшую неделю в ДНР из-за непрекращающихся атак погибли четыре человека, еще одиннадцать были ранены.

Ранее Газета.ru сообщала, что Следственный комитет РФ возбудил еще четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов территории республик Новороссии украинскими военными.

Угольный бум

Уголь, добытый в Донбассе продается на Украину под российскими марками, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Ивана Мохначука. По его словам, схожий химический состав добываемого в России угля с донбасским позволяет проводить продукцию совершенно легально.

Мохначук рассказал, что добытый в Новороссии уголь, перевозят из ДНР и ЛНР сначала в Россию, а тот факт, что «Украина покупает российский уголь, это уже другой вопрос». Он отметил, что по химическому составу донбасский уголь идентичен добываемому на шахте Обуховская или Шерловская, что в Ростовской области. Кроме того, представитель Росуглепрофа отметил, что чаще всего уголь из Донбасса продают под видом польского. Так что инициативу Киева по поводу конфискации будет крайне затруднительно реализовать.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что как только уголь с территории Донбасса будет попадать на подконтрольную Киеву территорию, его будут изымать. Чтобы определить, откуда именно привезено топливо, будет определять химический анализ, так как, по словам Насалика, в отличие от российского угля, в донбасском содержится больше 1% серы.

Что общего у Южной Осетии и ЛНР

ЛНР может получить признание мировой общественности раньше, чем Южная Осетия, которая шла к этому 18 лет, считает директор южно-осетинского центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы», кандидат философских наук Коста Дзугаев.

Выступая на международной конференции Дзугаев подчеркнул, что, несмотря на то, что Южная Осетия шла к признанию целых 18 лет, исторический процесс ускоряется и «коэффициент этого ускорения весьма высок».

Дзугаев особо отметил, что процесс признания Луганской народной республики миром ускоряет сама Украина, которая проводит в отношении республик Донбасса «агрессивную и деструктивную политику».

«Нам достаточно было того, что Россия признала нас указом президента Дмитрия Медведева в августе 2008 года, — цитирует Дзугаева ЛуганскИнформЦентр. — Уверен, что нечто аналогичное состоится в случае с ЛНР».