Звезда «Уральских пельменей» Соколов стал папой в пятый раз

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Екатеринбург, 19 мая. Юморист Дмитрий Соколов, хорошо известный российским зрителям по мега популярному шоу «Уральские пельмени» уже в пятый раз стал отцом, радостной новостью он поделился в Instagram.

Супруга известного юмориста из шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова родила сегодня дочь. Девочку назвали Иоанной. О рождении пятого ребенка в семье Соколов сообщил на своей странице в Instagram. При этом он поблагодарил весь медперсонал, который принимал участие в появлении на свет еще одной Соколовой, пишет Ura.ru