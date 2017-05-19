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Общество
Звезда «Уральских пельменей» Соколов стал папой в пятый раз

Звезда «Уральских пельменей» Соколов стал папой в пятый раз

19:21  19 Мая 2017
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Звезда «Уральских пельменей» Соколов стал папой в пятый раз

Екатеринбург, 19 мая. Юморист Дмитрий Соколов, хорошо известный российским зрителям по мега популярному шоу «Уральские пельмени» уже в пятый раз стал отцом, радостной новостью он поделился в Instagram.

Супруга известного юмориста из шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова родила сегодня дочь. Девочку назвали Иоанной. О рождении пятого ребенка в семье Соколов сообщил на своей странице в Instagram. При этом он поблагодарил весь медперсонал, который принимал участие в появлении на свет еще одной Соколовой, пишет Ura.ru

 

Ирина Селезнева
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