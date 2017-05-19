Сирия: Пентагон заявил, что предупреждал Дамаск и Россию об авиаударе коалиции

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Вашингтон, 19 мая. Антитеррористическая коалиция во главе с США обратилась к РФ сразу после того, как заметила продвижение проправительственных сил Сирии по направлению к Ат-Танфу, сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США рассказали о контактах с российскими военными по линии избежания инцидентов в САР после того, как силы коалиции заметили продвижение проправительственных сил к Ат-Танфу. По словам спикера из Пентагона, антитеррористическая коалиции много мсяцев находится в данном районе и тренирует партнеров, вовлеченных в борьбу с ИГ* (организация запрещена в России).

«И эта информация была донесена до России и ее сирийских партнеров по линии избежания инцидентов», — пояснил представитель американского оборонного ведомства. По его словам, удар самолетов коалиции не привел к жертвам среди мирного населения, поскольку перед ударом было сделаны предупредительные выстрелы, пишет «Интерфакс». Однако, российский телеканал «Россия-24» сообщил о восьми погибших при авиаударе, произошедшем накануне.

* Организация запрещена на территории РФ.