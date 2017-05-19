Стало известно, когда Кудрин представит Путину новую стратегию развития России

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Москва, 19 мая. Глава Совета стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о планах представить программу экономической стратегии развития страны президенту Владимиру Путину в конце месяца.

«Президенту мы представим ее в мае, в конце мая. О соответствующем совещании сейчас будет в ближайшие дни объявлено», — рассказал Кудрин, отметив, что программа уже полностью готова. По его словам, по целым блокам стратегии будут проходить обсуждения.

Кудрин добавил, что в его программе широко затронута социальная сфера, международные отношения и вопросы судебно-правоохранительной системы. Обсуждение программы уже прошло в закрытом режиме, подчеркнул Кудрин.

В будущем планируется провести обсуждение программы с более широким кругом аудитории, включая журналистов.