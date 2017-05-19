Четыре российских вуза остались без лицензий

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Москва, 19 мая. За прошедшую неделю Рособрнадзор лишил образовательных лицензий еще четыре университета, сообщает пресс-служба российского ведомства.

С 11 по 18 мая были проведены проверки, по результатам которых Рособрнадзор прекратил действие лицензий института национальной безопасности и управления рисками, Института образования и науки, Института технологии и бизнеса, а также Научно-исследовательского инжиниринго-консалтингового центра.

Отметим, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается Рособрнадзором и подтверждает право вуза реализовывать образовательную программу. Если программу аннулируют, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. В случае лишения государственной аккредитации университет может вести образовательную деятельность и даже выдавать документы собственного образца. Однако вуз не может выдавать документы образца Минобрнауки РФ и гарантировать отсрочку от армии для призывников.