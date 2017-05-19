Спишем на ИГИЛ: как США «записывают» удары по армии Сирии в победы над террористами

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Коалиция во главе с США внесла атаку, совершенную накануне на колонну проправительственных сил в Сирии, в перечень ударов по террористической группировке «Исламское государство»*. По данным штаба коалиции, за минувшие сутки по террористам ИГИЛ* было нанесено в общей сложности 19 ударов. Сюда же включены два удара в районе населенного пункта Ат-Танф на юге страны.

«В результате двух ударов уничтожены два погрузчика, часть строительного оборудования, автомобиль и танк», — говорится в пресс-релизе американских военных.

Эти данные практически полностью совпадают с сообщением коалиции, обнародованным в четверг, где речь идет о том, что были атакованы "проправительственные силы" САР. Все выглядит так, что США стремятся любыми способами установить контроль над сирийскими энергоресурсами, нанося «ошибочные» удары по территории, контролируемой правительственными войскам, а в данном случае уже и приравняв проправительственные силы к террористам ИГИЛ.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что американцы всегда воевали против Асада. По словам эксперта, США всегда старались найти способ, чтобы нанести больший удар. И если сирийская армия продвигается вперед, то значит США надо ее каким-то образом останавливать, отметил Перенджиев.

«Останавливать США может только при помощи так называемых «ошибочных» ударов. В чем смысл этих «ошибочных» ударов? В том, что если с помощью ИГИЛ и других, так сказать, радикальных оппозиционных сил нельзя сдержать правительственные войска, которые действуют совместно с российскими ВКС, то задача стоит в том, чтобы напрямую наносить удары по правительственным войскам Сирии. По сути говоря, данные инциденты показывают четко, что США никогда не вели войны против террористов. Террористы всегда были только разменной картой для укрепления позиций США в Сирии», - сообщил военный политолог.

В данном случае, отмечает эксперт, США просто вынуждены открыто противостоять правительственным войскам: «уже все их скрытые партнеры просто не могут выполнять задачу». Как подчеркивает военный политолог, речь на самом деле - об энергоресурсах и промышленных добывающих районах Сирии, которые контролируют резиденты, находящиеся в США. Главным образом, сейчас игра идет за нефтяные промыслы Дейр-эз-Зора: по мнению эксперта, Вашингтон стремится получить полный контроль за сирийской нефтью, для чего и использует своих наемников, прикрывая их авиаударами коалиции.

«Все эти ИГИЛ, оппозиция и прочие – это все их наймиты, которые просто выполняют задачу», - подчеркивает Александр Перенджиев.

Американцы понимают, что правительство может взять эти ресурсы под контроль, поэтому борьба обостряется.

«И в данном случае уже США показывают свое истинное лицо, свои истинные намерения, собственно говоря, что они делают в Сирии на самом-то деле: борются с терроризмом или все-таки им нужны просто ресурсы, которые они хотят контролировать, удерживать и получать прибыль», - подытожил военный политолог.

* Организация запрещена на территории РФ.