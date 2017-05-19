Военные США и России не прерывали контактов после удара коалиции в Сирии — Пентагон

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Вашингтон, 19 мая. Военные ведомства США и РФ не прерывали контактов после удара коалиции по проправительственным силам Сирии в районе Ат-Танфа, сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США прокомментировали контакты с РФ после удара коалиции по проправительственным силам Сирии, который произошел накануне. «Контакты не прерывались, они продолжаются», — заявил спикер. По его словам, американское военное ведомство вязалось с коллегами из России и предупредило о том, что проправительственные силы должны покинуть район Ат-Танфа.

Отметим, что основанием для атаки с воздуха Пентагон назвал действия проправительственных сил якобы «угрожающими силам коалиции». По данным оборонного ведомства САР, коалиция атаковала позиции армии в пустыне, это привело к жертвам и нанесло материальный ущерб. Москва сочла инцидент как нарушение суверенитета Сирии.