Глава делегации США в Крыму рассказала о скором смягчении санкций

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Симферополь, 19 мая. Президент организации «Центр гражданских инициатив» Шэрон Теннисон, возглавляющая делегацию США в Крыму, не исключила возможности смягчения западных санкций в отношении крымского региона.

«Ситуация меняется, я думаю, что эти изменения скорее всего произойдут в ближайшем будущем. И здесь я говорю о сроках 6-12 месяцев. Это то, что я вижу, анализируя информацию, которую получаю из американских и европейских источников», — сказала Теннисон.

Она также добавила, что после отмены санкций иностранцы начнут активно приезжать в Крым, так как полуостров привлекателен во всех отношениях, особенно это касается сферы недвижимости.