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Сирия, 19 мая. САА отбила у террористов ИГ* *населенные пункты Аль-Халидия, Ум Нассура, Хурбат Хасан и Атира близ авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо. В результате артобстрела SDF**** по населенному пункту Аль-Хайяла на западе Ракки погибла женщина. ВВС коалиции уничтожили мост Аль-Амария в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции боевиков в районе гор Туркмен на севере Латакии; отбила у террористов ИГ населенные пункты Аль-Халидия, Ум Нассура, Хурбат Хасан и Атира недалеко от авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; ведет бои с ИГИЛ* в районе населенного пункта Саббура к востоку от Хамы; нанесла ракетный удар по позициям радикалов вблизи города Мурек в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): обстреляло квартал Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает противостояние с курдами вблизи города Африн на севере Алеппо; подбила бульдозер САА к северу от Кунейтры.

Сирийская демократическая армия (SDF): ведет обстрелы опорных пунктов боевиков ИГИЛ в городе Хунейда; потеряла семь бойцов в боях с террористами ИГ в районе деревень Аль-Амария и Аль-Сальхабия к западу от Ракки; обстреляла населенный пункт Аль-Хайяла в западном пригороде Ракки, есть мирные жертвы.

Международная коалиция: в результате авиаудара разрушила мост Аль-Амария в Ракке.

Провинция Латакия

Источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что войска Сирийской арабской армии (САА) обстреляли позиции боевиков в районе гор Туркмен на севере Латакии из артиллерийских орудий. Напомним, север провинции располагается на территории одной из четырех зон деэскалации, в районе которых действует режим прекращения огня. Однако укрепрайоны САА в этом регионе постоянно подвергаются нападениям со стороны исламистских группировок, вследствие чего правительственным войскам приходится вести ответный обстрел позиций радикалов. Несмотря на это, в целом провинция остается одной из самых мирных в Сирии, поскольку население Латакии в большинстве своем составляют алавиты, поддерживающие режим Башара Асада.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают развивать широкомасштабное наступление в восточной части провинции. Информационный портал Al Manar сообщает о том, что САА в ходе ожесточенных сражений удалось отбить у террористов «Исламского государства»* населенные пункты Аль-Халидия, Ум Нассура, Хурбат Хасан и Атира недалеко от авиабазы «Аль-Джирах».

Группировка «Файлак Аш-Шам» заявила о гибели одного из своих командиров Махмуда Шейха Усмана по прозвищу Абу Аль-Яман в результате ранения, полученного им еще в ходе боев с террористами ИГ в окрестностях Аль-Баба. Столкновения разворачивались вблизи населенного пункта Базага к востоку от города, отбитого турками и отрядами ССА у ИГИЛ 23 февраля текущего года, сообщает интернет-портал Damascus Now.

На севере Алеппо вновь происходят вооруженные столкновения между отрядами Сирийской свободной армии (ССА), выступающими при поддержке турецких войск, и курдскими формированиями. Бои прошли вблизи города Африн. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (AfarinMamosta). Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Дэйр эз-Зор

Боевики ИГИЛ продолжают открывать огонь по мирным жителям в Дейр эз-Зоре. На этот раз гранатометному обстрелу подвергся квартал Аль-Кусур, в результате чего три человека получили серьезные ранения. Напомним, ранее террористы ИГ также атаковали район Харабеш вблизи авиабазы Дейр эз-Зора. Тогда погибло 14 гражданских лиц.

Военные эксперты полагают, что боевики ИГ стремятся как можно быстрее захватить позиции, контролируемые сирийской армией, для того чтобы перебросить сюда свои отряды из Мосула и Ракки, где их ждет скорое поражение.

Провинция Идлиб

Между группировками «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» вновь после нескольких дней затишья вспыхнул вооруженный конфликт. Разногласия возникли по поводу того, какому из двух формирований следует передать под полный контроль мечеть в населенном пункте Албин в пригороде Идлиба.

Вся территория провинции находится в оккупации исламистов вооруженной оппозиции. Между различными антиправительственными группировками регулярно происходят вооруженные стычки, в результате чего зачастую страдает мирное население провинции.

Провинция Ракка

Крупномасштабное наступление SDF и курдских отрядов YPG при поддержке ВВС западной коалиции в направлении столицы региона продолжается. Согласно сообщению канала в Twitter (@Raqqa_SL), в данный момент курдские войска ведут обстрелы опорных пунктов боевиков ИГИЛ в городе Хунейда. Также сообщается, что семь бойцов SDF погибли в боях с террористами ИГ в районе деревень Аль-Амария и Аль-Сальхабия к западу от Ракки.

В ходе наступления курдов под удар попадают также и мирные жители. Погибла женщина и еще один человек получил ранения в результате артобстрелов со стороны Сирийской демократической армии по населенному пункту Аль-Хайяла в западном пригороде Ракки. Кроме того, Damascus Now сообщает, что авиация международной коалиции разрушила мост Аль-Амария в ходе недавней массированной бомбардировки позиций ИГИЛ.

Провинция Хама

В восточной части Хамы продолжаются бои между САА и террористами ИГ в районе населенного пункта Саббура, через который проходит стратегическая магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. За последние дни это не первая попытка террористов ИГ атаковать трассу. Нападения отмечались также в районе города Саламия. Однако боевикам пока не удалось преуспеть на этом направлении, все их нападения были отбиты силами правительственных войск.

На севере провинции продолжаются взаимные перестрелки между правительственными войсками и отрядами ССА. В ответ на обстрелы со стороны боевиков армия САР нанесла ракетный удар по позициям радикалов вблизи города Мурек. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока не оглашались.

Провинция Кунейтра

Боевики Сирийской свободной армии подбили бульдозер САА к северу от города Кунейтра в районе населенного пункта Тринджа. Данные об этом были опубликованы в соцсети Twitter (@aboomaralgolany).

Также оппозиционный портал SOHR сообщал о том, что были зафиксированы тяжелые бои между армией Башара Асада и ССА в районе населенного пункта Джубата Аль-Хашаб. При этом никакой информации о потерях сторон источником не приводится. Напомним, правительственные силы контролируют северные районы провинции, в то время как боевики занимают территории на юге и в центральной части Кунейтры.

Ирак

Вооруженные силы Ирака приближаются к окончательной победе в Мосуле. После освобождения четырех районов на этой неделе иракская армия продолжила наступление, взяв под контроль квартал Аль-Рафаи. После проправительственные отряды и иракская армия начали штурм района Аль-Наджар, изолировав тем самым Старый город, где все еще базируются остатки отрядов «Исламского государства». Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Кроме того, иракские войска освободили древний христианский монастырь в историческом районе Хави Аль-Каниса на северо-западе Мосула, а также заняли большую часть квартала 17 июля.

* Организация запрещена на территории РФ.