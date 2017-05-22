Дейр эз-Зор: САА уничтожила укрепления ИГИЛ на юге города

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Дейр эз-Зор, 22 мая. Гарнизон осажденного Дейр эз-Зора уничтожил укрепления «Исламского государства» в районе городского кладбища.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что правительственные войска провели спецоперацию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на южной окраине города. Отмечается, что в ходе операции были уничтожены укрепления исламистов, а также несколько пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Боестолкновения с джихадистами происходили в провинциях Хама около населенного пункта Саламия и Хомс в районе поселения Арак. Источник сообщает о серьезных потерях, понесенных «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.