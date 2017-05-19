Украина введет пошлины на российский шоколад

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Киев,19 мая. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на шоколад и другую продукцию из какао, произведенную в России. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ставка антидемпинговой пошлины составляет 31,33%. Она будет действовать еще пять лет.

Отметим, что в пятницу Украина также ввела антидемпинговые пошлины на импорт двух видов азотных удобрений из России. На сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений на Украину.