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Украина
Украина введет пошлины на российский шоколад

Украина введет пошлины на российский шоколад

18:55  19 Мая 2017
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Украина введет пошлины на российский шоколад

Киев,19 мая. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на шоколад и другую продукцию из какао, произведенную в России. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ставка антидемпинговой пошлины составляет 31,33%. Она будет действовать еще пять лет.

Отметим, что в пятницу Украина также ввела антидемпинговые пошлины на импорт двух видов азотных удобрений из России. На сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений на Украину.

#украина #шоколад
Алексей Громов
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