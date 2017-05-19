Гражданин Сирии приговорен к пяти годам тюрьмы за пособничество ИГ в Берлине

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Берлин, 19 мая. Немецкий суд приговорил 20-летнего сирийца к пяти годам заключения за членство в ИГ* и передачу сообщникам информации о потенциальных целях для атак.

Двадцатилетний гражданин Сирии приговорен в ФРГ к пяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Берлинская прокуратура доказала, что осужденный сириец передавал другим членам террористической ячейки информацию о потенциальных целях для осуществления атаки, а также он был связным в столице ФРГ. По данным немецких правоохранителей, осужденный воевал на стороне ИГ, будучи подростком.

* Организация запрещена на территории РФ.