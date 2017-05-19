Пентагон не имеет данных о гибели мирных жителей в результата удара коалиции в Сирии

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Вашингтон, 19 мая. Минобороны США не располагает информацией о гибели мирных жителей в результате удара по проправительственным силам Сирии.

«У нас нет никаких данных о том, что были жертвы среди мирного населения», — заявил представитель пресс-службы Пентагона РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что коалиция США нанесла удар по сирийским проправительственным войскам в районе Ат-Танфа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обстоятельства удара уточняются. По некоторым сообщениям, в результате удара могли погибнуть десятки мирных жителей.

Лавров также считает, что удар коалиции во главе с США является стремлением развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов на борьбу против правительства Сирии.