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Политика
Пентагон не имеет данных о гибели мирных жителей в результате удара коалиции в Сирии

Пентагон не имеет данных о гибели мирных жителей в результате удара коалиции в Сирии

18:37  19 Мая 2017  /обновлено: 19:21  19 Мая 2017
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Пентагон не имеет данных о гибели мирных жителей в результата удара коалиции в Сирии

Вашингтон, 19 мая. Минобороны США не располагает информацией о гибели мирных жителей в результате удара по проправительственным силам Сирии.

«У нас нет никаких данных о том, что были жертвы среди мирного населения», — заявил представитель пресс-службы Пентагона РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что коалиция США нанесла удар по сирийским проправительственным войскам в районе Ат-Танфа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обстоятельства удара уточняются. По некоторым сообщениям, в результате удара могли погибнуть десятки мирных жителей.

Пентагон не имеет данных о гибели мирных жителей в результата удара коалиции в Сирии

Лавров также считает, что удар коалиции во главе с США является стремлением развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов на борьбу против правительства Сирии.

#сирия #лавров #пентагон
Алексей Громов
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