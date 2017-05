Государство и кровавые деньги: как правительство США десятилетиями поддерживает терроризм

В закладки

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи America’s Reign of Terror: A Nation Reaps What It Sows («Американское господство террора: народ пожинает то, что сеет»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Global Research.

«Средства защиты от внешней опасности всегда были орудием тирании внутри страны», ― говорил Джеймс Мэдисон, четвертый президент США.

Кто создал вредоносное ПО, поразившее десятки тысяч компьютеров по всему миру, за обезвреживание которого хакеры требуют выкуп? Правительство США.

Кто является крупнейшим покупателем на черном рынке и запасается кибероружием? Правительство США.

Какая страна имеет один из самых смертоносных арсеналов оружия массового уничтожения? США.

Кто является крупнейшим производителем и экспортером оружия в мире, по сути, вооружающим весь мир? Правительство США.

Какая страна является единственной, кто когда-либо использовал ядерное оружие в военное время? США.

Как Саддам Хусейн создал в Ираке огромный арсенал танков, самолетов, ракет и химического оружия в 1980-е годы? С помощью правительства США.

Кто предоставил Усаме бен Ладену и «Аль-Каиде» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ. — Прим. ФАН) «доступ к щедрому скрытому финансированию и боевой технике высочайшего уровня?» Правительство США.

Какая страна имеет обширную практику провокаций, нацеленную на уязвимых лиц, кормящую их пропагандой, ноу-хау и оружием с целью превращения их в террористов, а потом их же ареста в рамках тщательно спланированной операции по борьбе с терроризмом? Правительство США.

Откуда у ИГ* (ИГИЛ*, «Исламское государство»*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ. — Прим. ФАН) столько смертоносных видов оружия? От правительства США.

Какая страна имеет историю тайного тестирования опасных видов оружия и технологий на собственных гражданах? Правительство США.

Вы понимаете, к чему я веду?

Правительство США не защищает нас от терроризма. Правительство США создает терроризм. Оно, по сути, является источником террора.

Просто задумайтесь: любой произвол, творимый в отношении граждан (якобы для нашей и государственной безопасности), происходил в результате какой-то угрозы, которая тем или иным образом была создана нашим правительством.

Кибервойна. Терроризм. Биологические и химические атаки. Гонка ядерных вооружений. Слежка. Наркотики.

Почти в каждом случае правительство США в духе макиавеллизма сеяло семена терроризма на национальном и международном уровнях в целях расширения собственной тоталитарной власти.

Мы имеем дело не с государством, которое существует, чтобы служить своему народу, защищать его свободы и обеспечивать его счастье. Это больше похоже на дьявольские махинации хитрой программы, проводимой в невероятном масштабе, единственное предназначение которой — сохранить властные структуры на постоянной (и прибыльной) основе.

Речь о том, что на протяжении многих лет правительство США создает то, что один источник из разведки назвал киберармией, способной на наступательные атаки. В рамках этой программы правительственные учреждения накапливают все виды неприятных вредоносных программ, вирусов и хакерских инструментов, которые могут «украсть пароли к финансовым счетам, превратить смартфон в подслушивающее устройство, или, в случае со Stuxnet (компьютерный червь. — Прим. ФАН), саботировать АЭС».

И теперь мы узнали, что Агентство национальной безопасности (АНБ) несет ответственность за последнюю угрозу — вирус WannaCry, или Wanna Decryptor, который появился в результате взлома хакерами правительства и поразил более 57 тысяч компьютеров по всему миру, в том числе навредив системе здравоохранения, коммуникационной инфраструктуре, логистике и государственным учреждениям в более чем 70 странах мира.

Все это время правительство неоднократно получало предупреждения об опасности, но оно предпочло проигнорировать их.

Это стало тенденцией независимо от того, какая партия контролирует Белый дом: правительство создает угрозы, прекрасно понимая возможные последствия для общества, и затем, не признавая роли, которую оно сыграло в распространении этой конкретной угрозы на ничего не подозревающее население, оно требует дополнительных полномочий в целях защиты «нас, народа» от угрозы.

Однако власть имущие не хотят, чтобы мы чувствовали себя в безопасности.

Они хотят, чтобы мы боялись и были готовы отказаться от всех наших свобод в обмен на их призрачные обещания безопасности.

В результате американский народ платит цену за ненасытную жадность правительства и его стремление к власти.

Мы — те, кто страдает от последствий.

Нас заставляют платить триллионы долларов кровных денег на военно-промышленный комплекс, который убивает без совести. Мы сгибаемся под тяжестью разваливающейся инфраструктуры, бедствующих городов и пошатнувшейся экономики, в то время как наши налоговые доллары тратятся на пышные военные объекты и на поддержание чужих экономик. Нас лишили нашей свободы.

Правительственные агенты шпионят за нами: наши сообщения читают, наши перемещения отслеживаются, наши лица сопоставляются, наши биометрические данные вошли в правительственную базу данных. Нас обыскивают в аэропортах и на дорогах.

Америка никогда не будет в безопасности, пока наше правительство продолжает грабить, и разорять, и убивать, и создавать нестабильность, и спонсировать мятежи, копить оружие массового уничтожения и пытаться контролировать мир.

* Организация запрещена на территории РФ.