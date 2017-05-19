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Экономика
МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

19:29  19 Мая 2017
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МВФ рекомендует России повысить пенсионный возраст

Москва, 19 мая. Чтобы исправить негативную демографическую ситуацию, Россия должна провести масштабную пенсионную реформу. Об этом заявил руководитель миссии Международного валютного фонда в России Эрнесто Рамирес Риго.

«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда», — заявил Риго.

Он также добавил, что к 2030 году в России значительно возрастет число пенсионеров. По его словам к тому моменту трудоспособного населения в России будет чуть больше половины всех граждан, а пенсионеров – до трети.

#россия #пенсионеры #мвф
Алексей Громов
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