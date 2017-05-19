США ввели санкции против главарей ИГ и «Хезболла»

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Вашингтон, 19 мая. Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении одного из лидеров «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина и главаря ИГ* на Синайском полуострове Мухаммеда аль-Исауи.

США ввели санкции против одного из лидеров признанной Вашингтоном террористической организацией «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина. По данным американского Госдепартамента, он входит в исполнительный совет военно-политического движения шиитского толка и курирует вопросы общественной и образовательной деятельности.

Также под санкции США попал глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ) на Синайском полуострове Мухаммед аль-Исауи. Названные лица не смогут получить визу США, заниматься совместной коммерческой деятельностью с американскими гражданами.

* Организация запрещена на территории РФ.