Дамаск: два полевых командира боевиков уничтожены в районе Восточная Гута

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Дамаск, 19 мая. В районе оазиса Восточная Гута продолжаются боестолкновения между различными группировками террористов.

Сирийские источники, близкие в группировке «Армия Ислама» (организация признана террористической в ряде стран), сообщили о гибели двух полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена в России). Отмечается, что оба главаря были убиты выстрелами снайпера.

Постоянные междоусобные стычки между вооруженными отрядами террористов приводят к тому, что некоторые из них соглашаются с предложением сирийских властей покинуть пригороды Дамаска и отправиться в провинцию Идлиб.