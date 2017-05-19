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Технологии
В работе Twitter произошел сбой‍

В работе Twitter произошел сбой‍

18:16  19 Мая 2017
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В работе Twitter произошел сбой‍

Лондон, 19 мая. Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter. Руководство популярной социальной сети пока не комментирует ситуацию.

Отмечается, что большее число жалоб идет со стороны британских пользователей Twitter. Пытаясь получить доступ к Twitter, юзеры видят сообщение «Произошел технический сбой. Спасибо, что заметили, мы исправим ситуацию».

Некоторые особо удачливые пользователи все-таки попадают на сайт, однако там их ожидают новые проблемы — функция поиска не работает, тематические хэштеги тоже отключены. Аналогичные проблемы с использованием Twitter были зафиксированы на территории Японии.

#twitter
Алексей Громов
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