В работе Twitter произошел сбой‍

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Лондон, 19 мая. Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter. Руководство популярной социальной сети пока не комментирует ситуацию.

Отмечается, что большее число жалоб идет со стороны британских пользователей Twitter. Пытаясь получить доступ к Twitter, юзеры видят сообщение «Произошел технический сбой. Спасибо, что заметили, мы исправим ситуацию».

Some users are currently experiencing problems accessing Twitter & Tweeting. We are aware of the issue and are working towards a resolution. — Twitter Support (@Support) May 19, 2017

Некоторые особо удачливые пользователи все-таки попадают на сайт, однако там их ожидают новые проблемы — функция поиска не работает, тематические хэштеги тоже отключены. Аналогичные проблемы с использованием Twitter были зафиксированы на территории Японии.