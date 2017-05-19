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ДНР: Киев погружает население Украины в информационную блокаду

ДНР: Киев погружает население Украины в информационную блокаду

18:26  19 Мая 2017
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ДНР: Киев погружает население Украины в информационную блокаду

Донецк, 19 мая. Министр связи Донецкой народной республики Виктор Яценко заявил, что Киев пытается создать тотальную информационную блокаду для жителей Украины и ДНР.

Результатом информационной блокады стал в запрет российских СМИ и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины. Кроме того, Киев пытается заблокировать телевещание из ДНР.

По словам Яценко, ярким примером информационной блокады является артиллерийский удар ВСУ по телевизионной вышке в Тельманово, с помощью которой осуществлялось вещание российских и донецких телеканалов на территорию Украины. Министр пообещал, что работа телевизионной вышке в Тельманово будет восстановлена в кратчайшие сроки.

#днр #украина #блокада #яценко
Алексей Громов
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