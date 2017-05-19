Курды освободили от ИГ еще две деревни к северо-западу от Ракки

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Ракка, 19 мая. «Сирийские демократические силы» освободили от боевиков уже 10 населенных пунктов в провинции Ракка.

Курдскому ополчению, входящему в состав «Сирийских демократических сил», удалось зачистить от террористов поселение Мазраат эль-Андалус, находящееся около главной автомагистрали, которая ведет в административный центр провинции. Также ополченцы выбили боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) из деревни Хамрат Ганам к востоку от Ракки.

В населенных пунктах ведется разминирование силами военных инженеров. Ранее сообщалось, что снайпер «Халифата» обстрелял мирных жителей, пытавшихся бежать из Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.