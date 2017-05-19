Вырезавший жертвам глаза юнтоловский маньяк два месяца проведет в Крестах

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 19 мая. Артур Ханукаев, 34-летний уроженец Махачкалы, который больше известен как юнтоловский маньяк, ближайшие два месяца проведёт в Крестах. Такое решение принял районный суд Приморского района Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ханукаев подозревается в том, что 25 апреля этого года после распития спиртных напитков нанёс 12 ударов ножом некоему Боброву, с которым выпивал. Как позже установит экспертиза, все ранения были смертельными. После этого Ханукаев выколол глаза Боброву.

На суде сегодня подозреваемый не признал своей вины и заявил, что его оговорили. По его словам, он сдавал пивные банки в пункт приёма металлотары, когда его задержали полицейские и «повесили» на него это убийство. Однако у следствия есть четыре свидетеля, которые подтверждают, что именно Ханукаев убил человека.

Также стало известно, что он нигде не работает, а местом своего проживания выбрал шалаш в Юнтоловском заказнике.