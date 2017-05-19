Хомс: САА теснит ИГ около холмов Талат Аль-Тафха

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Хомс, 19 мая. Правительственные войска закончили этап военной операции в восточной части провинции Хомс.

Военные источники сообщают, что сирийской армии, наконец, удалось выбить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из участка рядом с холмами Талат Аль-Тафха. Боестолкновения продолжались около недели, удары тяжелой артиллерии ВС САР вынудили боевиков покинуть данную область.

Отмечается, что в настоящий момент правительственные силы начали наступление на позиции «Халифата» в районе массива Аль-Шаер, который контролируется «Исламским государством»* уже более 18 месяцев.

* Организация запрещена на территории РФ.