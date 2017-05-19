Сенатор Климов: Американцы не гордятся своей последней авантюрой в Сирии

В закладки

Скопировать

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что удар сил международной коалиции во главе с США по сирийским проправительственным силам был противозаконен и нарушил суверенитет независимого государства.

«Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики», — приводит слова главы МИД РФ «Газета.ru».

Лавров также добавил, что заявление Вашингтона об угрозе, которую правительственные войска якобы представляли для американских союзников, является попыткой оправдаться.

Напомним, что вчера вечером коалиция во главе с США нанесла авиаудар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии.

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам, отметил, что американские военные не в первый раз пренебрегают правами другого государства.

«Беда в том, что все это не новость. Конечно, это грубейшее нарушение международного права. Такие действия не сопоставимы с уважением к суверенным правам любого государства, в том числе и Сирии. Но американцы действовали так уже много раз. Очевидно, они продолжат действовать так и дальше. США кажется, что их право стоит над всем остальным правом, а их видение мира — единственно возможное. В этом отношении США опираются на своих союзников. Они насаждают свое видение того, что правильно, с помощью силы по всему миру и поддерживают свои действия информационными ресурсами», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сенатор.

Что должна делать Россия? «Мы должны сами умело использовать возможности нашего внешнеполитического ведомства, возможности парламентской дипломатии и медийные ресурсы. Мы должны раскрыть миру глаза на то, что происходит, чтобы всякий такой случай не проходил мимо общественного внимания», — приводит свою точку зрения сенатор.

«Ясно, что те договоренности по Сирии, которые мы сегодня пытаемся достичь с США, подразумевают, прежде всего, скоординированность действий наших военных. Кроме того, такие действия не должны работать на террористов — а то, что сделали вчера американцы, именно что работает на руку силам международного терроризма. Все должно вести к мирному урегулированию ситуации в Сирии, а не превращаться в размахивание оружием там, где это неуместно», — продолжает Климов.

Сейчас американцы пытаются если не скрыть, то, по крайней мере, отвлечь внимание от вчерашней атаки. К примеру, военное командование США недавно охарактеризовало ее как удар, направленный против ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), а не как атаку на проправительственные сирийские войска. К сожалению, считает Андрей Климов, этот отвлекающий маневр, скорее всего, увенчается успехом.

«Большое число людей в мире слепо верит всем тому, о чем говорит американская пропаганда. Я думаю, что многие жители Европейского союза и даже США даже не обратили внимания на этот сюжет. Либо они не знают об атаке, либо им все было сформулировано так, что они посчитали, что все идет как надо — что это борьба с так называемым «кровавым режимом Асада», — заявляет зампред комитета СФ РФ по международным делам.

Открыть людям глаза на правду — не так-то и легко. Тем не менее уже одно то, что военное ведомство и президентская администрация США не рекламируют свой удар на сирийско-иорданской границе так, как они рекламировали запуск «Томагавков» по аэродрому «Шайрат», внушает оптимизм.

«Это знак того, что американцы понимают, что не все, что они делают в Сирии, ведет к успеху. Тем они как бы косвенно признают, что это было недоразумение. Я не исключаю, что все это дело рук «вашингтонских ястребов». То, как рекламировалась ракетная атака, не сравнимо с тем, что происходит сейчас», — поясняет сенатор.

Американские телеканалы сейчас стараются обходить тему удара в Сирии стороной. «Внимание на вчерашней атаке не концентрируется. Видимо, и они понимают, что не все здесь чисто, что трудно преподнести этот удар, как мастерство американских военных и мудрость стратегических руководителей. Они не торопятся гордиться тем, что содеяли. Может быть, это признак того, что наш голос постепенно тоже становится слышным, что не любые действия США уже автоматически принимаются с аплодисментами», — суммирует свою позицию Андрей Климов.

Ранее политолог Антон Хащенко предположил, что Трамп предпринимает враждебные действия в отношении сирийского правительства в основном, чтобы откреститься от обвинений своих политических оппонентов в излишней дружелюбности по отношению к России.

«Обратите внимание, как схлынула волна обвинений Трампа в представлении российских интересов после удара по сирийской военной базе (который, к слову, несмотря на имеющиеся возможности американской армии, по реальным последствиям, такое ощущение, делался для отвода глаз)», — цитирует слова эксперта газета «Известия».

* Организация запрещена на территории РФ.