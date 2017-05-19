МВФ поддержал Минфин РФ в споре с Кудриным

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Москва, 19 мая. Международный валютный фонд заявил, что возвращение России к трехлетнему бюджетному планированию снизит неопределенность. Новое бюджетное правило предусматривает более высокий уровень сбережений, отмечают в пресс-релизе МВФ.

При разработке нового бюджетного правила официальным органам необходимо изучить возможность установления высоких целевых уровней сбережения средств и обеспечения справедливости для будущих поколений. Также необходимо создать механизм, который смягчит адаптацию к постоянным скачкам цен на нефть.

МВФ приветствовала решение Минфина о сокращении дефицита бюджета. В этом году он должен составить 2,1% против 3,7% в прошлом году.

В конце апреля в правительстве обсуждали возможность модификации бюджетного правила из-за цены на нефть, которая превышала заложенные в бюджете 40 долларов за баррель. Тогда глава Минфина Антон Силуанов выступал за то, чтобы выбрать в качестве цены отсечения именно 40 долларов, Алексей Кудрин выступал за то, чтобы сделать бюджетное правило более жестким, передает «Газета.Ru».