Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР заявила о девяти пожарах в республике, произошедших по вине ВСУ

ДНР заявила о девяти пожарах в республике, произошедших по вине ВСУ

18:03  19 Мая 2017
119

ДНР заявила о девяти пожарах в республике, произошедших по вине ВСУ

Донецк, 19 мая. Обстрелы ДНР со стороны киевских силовиков спровоцировали на территории республики за прошедшую неделю девять пожаров, сообщил представитель республиканского МЧС Виталий Зарубин.

Украинские силовики по-прежнему не выполняют минские соглашения — обстрелы республик Донбасса продолжаются. Так, за минувшую неделю вследствие обстрелов со стороны ВСУ и попадания в инфраструктуру ДНР взрывоопасных предметов, произошло девять пожаров. Всего по словам представителя МЧС ДНР Виталия Зарубина, в республике произошло 57 пожаров. В двух случаях спасатели не могли подъехать к месту возгорания из-за атаки украинских военных.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть