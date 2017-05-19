ДНР заявила о девяти пожарах в республике, произошедших по вине ВСУ

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Донецк, 19 мая. Обстрелы ДНР со стороны киевских силовиков спровоцировали на территории республики за прошедшую неделю девять пожаров, сообщил представитель республиканского МЧС Виталий Зарубин.

Украинские силовики по-прежнему не выполняют минские соглашения — обстрелы республик Донбасса продолжаются. Так, за минувшую неделю вследствие обстрелов со стороны ВСУ и попадания в инфраструктуру ДНР взрывоопасных предметов, произошло девять пожаров. Всего по словам представителя МЧС ДНР Виталия Зарубина, в республике произошло 57 пожаров. В двух случаях спасатели не могли подъехать к месту возгорания из-за атаки украинских военных.