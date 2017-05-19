Ученые раскрыли два главных секрета привлекательности

В закладки

Скопировать

Вроцлав, 19 мая. Важную роль в привлекательности человека для окружающих играют голос и запахи, а не только внешность. К такому выводу пришла группа исследователей из Вроцлавского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Психолог Вроцлавского университета Агата Гройека создала сводку исследований за последние 30 лет, в той или иной степени посвященных феномену человеческой привлекательности. Выяснилось, что успехи современных нейронаук позволили существенно расширить это понятие и привнести в него новые смыслы.

Так, ученые установили, что человек по голосу может подсознательно сделать немало выводов о человеке. При этом если по голосу достаточно сложно установить возраст человека, то выводы о доминантности, способности к сотрудничеству, эмоциональном состоянии и даже параметрах тела сделать можно. При этом высокий, резкий, «скрежещущий» голос может создать настолько негативное впечатление, что оно не компенсируется никакой внешней привлекательностью.

Также немало информации люди могут получить, основываясь на запахе, исходящем от другого человека. При этом комбинация двух ощущений, например, слуха и запаха, является чем-то большим, нежели сумма двух чувств, и позволяет дать некую синергетическую картину.