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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 19 мая.

Абоненты «Мегафона» в нескольких городах России, включая и Москву, остались без связи. Не все дыры заштопаны: почему абоненты «Мегафона» внезапно остались без связи.

Перовский суд Москвы взыскал 21,6 млн рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда». Суд обязал родственников Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей.

Порядка 5 тысяч квартир практически готовы принять жильцов, переселенных из старых многоэтажек в Москве, еще около 300 земельных участков, где будут построены новые дома, находятся в разработке. Власти Москвы подобрали площадки для расселения жителей пятиэтажек.

Минэнерго Украины планирует конфисковывать уголь, поступающий из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Новости Новороссии: Киев конфискует уголь из Донбасса, новые диверсанты попались в ЛНР.

На только что отремонтированном украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» сломался дизельный двигатель. По заказу Порошенко: почему флагман ВМС Украины вышел из строя сразу после ремонта.

Удар, который нанесла по проправительственным отрядам в Сирии коалиция во главе с США, мог привести к жертвам. Пошли вразнос: в Совфеде прокомментировали удар коалиции по конвою САА в Сирии.

Уфологи ее британского величества, изучая снимки красной планеты, полученные с аппарата Curiosity, разглядели на них старый кассовый аппарат. Уфологи обнаружили на Марсе раритетный кассовый аппарат.

Компания Skoda официально презентовала новый компактный кроссовер Karoq. Skoda официально представила новый компактный кроссовер Karoq‍.

Эксперты составили топ-5 самых быстрых автомобилей в линейке «АвтоВАЗа» на основе их показателей времени разгона с места до 100 км/ч. Назван топ-5 самых быстрых автомобилей «АвтоВАЗа».

Армия правительства Сирии продолжит продвижение к Аль-Танфу, но уже с другого фланга, в провинции Даръа смертник подорвался в штаб-квартире ССА, убив нескольких полевых командиров. Сирия новости 19 мая 07.00: САА продолжит продвижение к Аль-Танфу, в провинции Даръа смертник подорвался в штаб-квартире ССА.