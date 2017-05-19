Корпорация ИГИЛ: «халифат» в Сирии воплощает мечты «битлов-террористов» и радикалов из Европы

В закладки

Скопировать

В начале мая в СМИ широко освещался процесс над гражданином Великобритании, который за осуществление террористической деятельности был приговорен турецким судом к 7,5 года лишения свободы. Боевик состоял в группировке, которую в ИГ* называли The Beatles. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, почему жители Великобритании уходят воевать на стороне террористов в Сирию.

Как писала британская газета Express, Эйн Дэвис был членом группировки The Beatles, состоящей из британцев, которая действовала на территории Сирии. Название в честь легендарной ливерпульской четверки группа боевиков получила благодаря британскому акценту и тому, что ее члены в шутку называли себя именами битлов — Джон, Пол, Джордж и Ринго. Дэвис, взявший себе позывной «Пол», до вступления в ряды ИГИЛ* («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) продавал наркотики и оружие в западном Лондоне, где и познакомился с лидером группировки Мухаммедом Эмвази, более известным, как «Джихади Джон». В 2012 году они примкнули к рядам ИГ на территории Сирийской Арабской Республики. На суде «Пол» заявил, что не имеет никакого отношения к террористам, а свой переезд на Ближний Восток объяснил, как попытку сбежать из страны, в которой его притесняли. Джихади Джон был убит в Сирии осенью прошлого года, а двое членов «битлов» с позывными «Ринго» и «Джордж», как отмечают СМИ, до сих пор на свободе.

Telegraph со ссылкой на одного из боевиков опубликовала статью, в которой рассказывалось, что более 300 жителей Великобритании, состоящих в ИГ, находятся на руководящих постах. Газета отмечает, что прибывшие в террористическую организацию из «туманного Альбиона», не являются солдатами – в их обязанности входит пропаганда, поскольку большинство из них руководят подконтрольными самопровозглашенному халифату СМИ. По оценкам, от 850 до 1000 британцев на данный момент входят в различные террористические группировки на Ближнем Востоке.

Комментируя «британские истории ИГ», заместитель директора Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отмечает, что, далеко не только британцы идут в ИГ.

«Это проблема и беда большинства европейских государств, в том числе Великобритании, Франции и Германии, да и наша, российская беда: по официальным данным, более пяти тысяч российских граждан так или иначе участвуют в деятельности «Исламского государства»*. ИГ и подобные ему организации террористической направленности обладают очень мощной PR-службой и поддержкой, очень хорошим финансированием и яркой идеей. И нет разницы, негативная эта идея или позитивная. Такие организации привлекают людей сразу по нескольким направлениям, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Во-первых, это люди с нереализованными идеями и планами в силу низкого социального статуса. Во-вторых, привлекаются откровенные экстремисты, радикалы и шизофреники, которые, начитавшись материалов «Исламского государства», хотят себя реализовать именно там. Если в Великобритании запрещено головы на улице отрезать, то в ИГ разрешено, приезжай и реализуй свои фантазии и желания. В-третьих, в ИГ себя пытаются реализовать те, кто не нашел себя в профессиональной деятельности. ИГИЛ платит большие деньги серьезным узким специалистам: нефтяники, пиарщики, телевизионщики, врачи. Очень большая часть европейских джихадистов — это специалисты узкой направленности, которым, с одной стороны, промыли мозг пропагандой, а с другой стороны, они нашли себя в ИГ профессионально. И не обязательно для этого участвовать в боях».

Кроме того, как отмечает собеседник ФАН, на выбор в пользу самопровозглашенного «халифата» очень влияет играет население современной Европы, которое в значительной части состоит из иммигрантов или потомков иммигрантов из стран Ближнего Востока.

«Если родители иммигрантов приезжали в Великобританию за лучшей жизнью, то дети зачастую не поддерживают решение родителей и хотят, чтобы старшее поколение боролось с «европейской агрессией». Новое поколение не ценит тех условий, в которых оно оказалось, и очень часто хочет поэкспериментировать. Такую картину можно часто наблюдать во Франции, в алжирских и марокканских кварталах. Дети второй волны иммигрантов зачастую имеют более радикальные исламистские взгляды, нежели их родители, — подчеркивает Дмитрий Егорченков. — Понимаете, все начинается с малого. Грубо говоря, к человеку приходят и говорят: «дадим пять тысяч долларов, будешь уважаемым доктором, убивать никого не нужно». Кроме того, не стоит забывать про женский джихад, это отдельная история, где включаются эмоциональные моменты, из-за которых девушки едут в ИГ из той же Европы. Нужно четко понимать, что «Исламское государство» работает как четкая мировая корпорация».

* Организация запрещена на территории РФ.