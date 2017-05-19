Госдума поддержала законопроект Володина о лишении террористов гражданства

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Москва, 19 мая. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые предусматривают лишение российского гражданства осужденных за терроризм, одним из авторов инициативы стал спикер Вячеслав Володин.

Думские законотворцы поддержали проект спикера Вячеслава Володина, вице-спикера Ирины Яровой, главы профильного комитета по градостроительству и законодательству Павла Крашенинникова, а также ряда других парламентариев о лишении осужденных за терроризм гражданства.

Согласно действующем законодательству, лицо, получающее российское гражданство, обязано соблюдать Конституцию и законы РФ. В случае, если было совершено покушение на жизнь чиновника или общественника, попытка насильственного захвата власти, нападение на лиц, которые находятся под международной защитой, если преступления сопряжены с террористической деятельностью, власти вправе лишить гражданства.